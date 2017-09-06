PFDK'dan Galatasaray yöneticisi Aküzüm'e ceza

Serhan TÜRK - İSTANBUL, (DHA) - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 6 Eylül 2017 tarihli kararlarını açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezasına çaptırıldı. Aküzüm, \"Etik Kurulu son derece taraflı bir karar almıştır. Galatasaray bundan 8 ay önce teknik direktörünü seçmiş, hukuka ve talimatlara uygun olarak sözleşmeyi imzalamış, bu sözleşme de TFF tarafından tescil edilmiştir. Ortada kurallara, talimatlara, hele de dürüstlüğe aykırı hiçbir şey yoktur\" şeklinde açıklama yapmış ve sonrasında PFDK\'ya sevk edilmişti.

PFDK tarafından açıklanan diğer kararlar ise şu şekilde:

\"1- KASIMPAŞA AŞ Kulübü teknik sorumlusu KEMAL ÖZDEŞ\'in, 27.08.2017 tarihinde oynanan AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - KASIMPAŞA AŞ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 27.08.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu TOKELO ANTHONY RANTIE\'nin, 27.08.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş.\'nin, 27.08.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KAYSERİSPOR Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT D numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübü doktoru MEHMET KARAKUŞ\'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu TUGAY KACAR\'ın, 26.08.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- TRABZONSPOR A.Ş.\'nin, 26.08.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş - TRABZONSPOR A.Ş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR B,C BLOKTA yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GALATASARAY A.Ş. yöneticisi URAL AKÜZÜM\'ün, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü Başkanı FATİH YILMAZ\'ın, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE\'in, 27.08.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- SAMSUNSPOR Kulübünün, 25.08.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT 130, 131, KUZEY KALE ARKASI ALT 122 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, müsabakada yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 26.08.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabakaya TFF\'den onay alınmayan forma setiyle çıkmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.\"