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Spor

PFDK'dan Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'a 30 gün hak mahrumiyeti

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal 30 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı

24 Nisan 2014 21:06

PFDK Bursaspor'a 2 maç seyircisiz oynama, ve Galatasaray başkanı Ünal Aysal'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 24.04.2014 tarih ve 80 sayılı toplantısında almış olduğu kararların bir kısmı şöyle;

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. başkanı ÜNAL AYSAL'ın, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 22.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MEDICAL PARK ANTALYASPOR Kulübünün, 21.04.2014 tarihinde oynanan MEDICAL PARK ANTALYASPOR - SİVASSPOR spor toto süper lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 65.000. -TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BURSASPOR Kulübünün, 19.04.2014 tarihinde oynanan BURSASPOR - ELAZIĞSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR Kulübü'nün, 19.04.2014 tarihinde oynanan AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası flaş röportaja müsabakada oynamış en az iki futbolcunun katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- SAMSUNSPOR Kulübünün, 20.04.2014 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - KARŞIYAKA PTT 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- MANİSASPOR Kulübü sporcusu NIKOLA MIKIC'ın, 20.04.2014 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR - MANİSASPOR PTT 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- BOLUSPOR Kulübü hakkında, 20.04.2014 tarihinde oynanan BOLUSPOR - TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR PTT 1. Lig müsabakasında, saha olayı nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

8- BUCASPOR Kulübü'nün, 20.04.2014 tarihinde oynanan BUCASPOR - ORDUSPOR PTT 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- 1461 TRABZON SPOR Kulübü başkanı ŞABAN BÜLBÜL'ün, 20.04.2014 tarihinde oynanan 1461 TRABZON - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. PTT 1. Lig müsabakasında, hakem soyunma odası koridorlarında hakareti nedeniyle takdiren 120 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, 20.04.2014 tarihinde oynanan 1461 TRABZON - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. PTT 1. Lig müsabakasında, müsabakada yedek kulübesinde doktor bulundurmaması nedeniyle takdiren 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün, 20.04.2014 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - FETHİYESPOR PTT 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- FETHİYESPOR Kulübü başkanı İSMAİL ÖZTÜRK'ün, 20.04.2014 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - FETHİYESPOR PTT 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FETHİYESPOR Kulübü sporcusu SAMMY NDJOCK'ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

 

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