PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Hukuk Müşavirliği kararları açıklandı. PFDK, Mersin İdman Yurdu'yla oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında taraftarların yaptığı çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle, Fenerbahçe'yi 5 bin lira para cezasına çarptırdı.

Hukuk Müşavirliği ise Beşiktaş maçındaki hareketi nedeniyle Kasımpaşa oyuncusu Adem Büyük, Galatasaray maçındaki çirkin tezahurat, oyuncularının gördüğü "6 sarı, 1 kırmızı kart" ve "saha olayları" sebebiyle Trabzonspor, Trabzonspor maçında 6 oyuncusunun sarı kart görmesi sebebiyle Galatasaray, Fenerbahçe maçındaki "kötü ve çirkin tezahurat" ve "saha olayları" nedeniyle Bursaspor ve son olarak da "sportmenliğe aykırı açıklamaları" sebebiyle Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı'yı PFDK'ya sevk etti.