PFDK'dan Fenerbahçe'ye çifte ceza

Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Raul Meireles'e 2 maç ceza verildi. Türkiye Kupası'nda Fethiyespor karşısında oynamayan Portekizli orta saha oyuncusu, haftasonu ligde oynanacak Çaykur Rizespor maçında da takımını yalnız bırakacak. PFDK ayrıca, Fenerbahçe 'ye derbideki kötü tezahürattan dolayı 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Fenerbahçe'yi, ligin 15. haftasında karşılaşacağı Akhisar Belediyespor maçında sadece kadın ve çocuklar destekleyecek.

PFDK'nın açıklaması şöyle:

"FENERBAHÇE A.Ş. 'nin, 30.11.2013 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. 'nin, yayıncı kuruluşun soyunma odasında görüntü almasına izin verilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu RAUL JOSE TRINDADE MEIRELES'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi MAHMUT USLU hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir."