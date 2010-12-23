-PFDK'DAN FENERBAHÇE'YE CEZA YAĞDI İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübüne, Sivasspor maçında taraftarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin lira, Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'a karşılaşmanın hakemine yönelik hakareti nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verdi. Kurul, bugün yaptığı toplantıda Konyaspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Lorik Cana'ya da rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle 2 maç ceza verdi. Kurul, aynı maçta kırmızı kart gören Konyasporlu Mahamoudoy Kere'yi de 2 maç menle cezalandırdı. Kurul ayrıca, Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor'a, taraftarlarının Samsunspor maçında neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi maç seyircisiz oynama cezası verdi. PFDK'nın bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle: 30 gün hak mahrumiyeti: Süleyman Hasan Basa (Çaykur Rizespor İdarecisi) 21 gün hak mahrumiyeti: Aziz Yıldırım (Fenerbahçe Kulübü Başkanı) 15 gün hak mahrumiyeti: Metin Akçiçek (Zeytinburnuspor İdarecisi) 5 maç men: Bayram Vardar (Zeytinburnuspor) 2 maç men: Mahamoudoy Kere (Konyaspor), Lorik Cana (Galatasaray), Serdar Karkın (Yeni Malatyaspor), Ramiz Ok (Diyarbakır Kayapınar Belediyespor), Derman Cansızlar (Yalovaspor), Ali Say (Karşıyaka) 1 maç seyircisiz maç: Çaykur Rizespor 30 bin lira: Aziz Yıldırım (Fenerbahçe Kulübü Başkanı) 15 bin lira: Fenerbahçe 10 bin lira: Medical Park Antalyaspor, Kasımpaşaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor 8 bin lira: Göztepe 5 bin 100 lira: Yeni Malatyaspor 4 bin lira: Süleyman Hasan Basa (Çaykur Rizespor İdarecisi) 3 bin lira: Orduspor, TKİ Tavşanlı Belediyespor, 2 bin lira: Bandırmaspor, Malatyaspor Bin 500 lira: Sarıyer Bin 50 lira: Yalovaspor Bin lira: Araklıspor, Sancaktepe Belediyespor, Siirtspor 900 lira: Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor