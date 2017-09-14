T24 LogoT24 Logo
Spor

PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza!

PFDK, sarı-lacivertli kulübe Başakşehir maçındaki olaylar nedeniyle ceza verdi

14 Eylül 2017 18:37

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Başakşehir maçında yaşanan olaylar ilgili Fenerbahçe'ye verilen cezayı açıkladı. Açıklamaya göre sarı-lacivertli kulübe 100 bin TL para cezası ve 'Okul Üst D Blok' tribünündeki seyircilerin Beşiktaş karşılaşmasında girişlerinin engellenmesine karar verildi.

İşte o açıklama:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 09.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. -MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu OKUL ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine kara verilmiştir"
 

ETİKETLER

FenerbahçePFDKcezaBeşiktaşmaçProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24