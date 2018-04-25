PFDK'dan Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama, Pepe ve Tolga'ya 1 maç men!

Geçen hafta oynanan olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kararları açıklandı. PFDK, sarı-lacivertli ekibe 3 maç seyircisiz oynama ve 1 milyon lira para cezası verdi. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali karşılaşmasının 30. dakikasında kırmızı kart gören Pepe de 1 maç men cezası aldı. Ayrıca PFDK, Tolga Zengin'e de 1 maç men cezası verdi.

Bu kararla birlikte kırmızı kart gören Pepe, Evkur Yeni Malatyaspor maçında cezasını çekmiş oldu. Portekizli futbolcu Galatasaray derbisinde oynayabilecek.