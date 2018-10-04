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Spor

PFDK'dan Fenerbahçe'ye 20 bin lira para cezası

Gerekçe olarak flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmaması gösterildi

04 Ekim 2018 21:51

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sarı-lacivertli kulübün 20 bin lira para cezası aldığı bildirildi.

Kurulun, Göztepe'ye 50 bin, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da 20'şer bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Çaykur Rizespor, Göztepe ve MKE Ankaragücü'nün ev sahibi olduğu ilk karşılaşmada bazı tribünlerin bloke edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

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