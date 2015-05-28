T24 LogoT24 Logo
Spor

PFDK’dan Fenerbahçe'ye ceza

PFDK, Galatasaray ve Bursaspor kulüplerini de 1 maç tribün kapatma cezalarına çarptırdı.

28 Mayıs 2015 21:38

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Caner Erkin ve Pierre Webo'ya 4'er, Mehmet Topuz'a 2 maç ceza verdi. PFDK ayrıca Galatasaray'ı, 1 maç kale arkası tribünü kapatma cezasına çarptırdı.

PFDK, 2-2 sonuçlanan Başakşehirspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolculara ceza kesti. Kurul, Caner Erkin'e 'hakem Ali Palabıyık'a yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti' nedeniyle 4; Pierre Webo'ya 'rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi ve hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 4; Mehmet Topuz'a 'rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi' nedeniyle 2 maç ve 8 bin 500 TL para cezası verdi.

Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Murat Öztürk de hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi yüzünden 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, sarı lacivertli kulübe 28 bin TL para cezası verildi.

PFDK, Galatasaray ve Bursaspor kulüplerini de 1 maç tribün kapatma cezalarına çarptırdı.

ETİKETLER

fenerbahçepfdkceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24