PFDK’dan Fenerbahçe'ye ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Caner Erkin ve Pierre Webo'ya 4'er, Mehmet Topuz'a 2 maç ceza verdi. PFDK ayrıca Galatasaray'ı, 1 maç kale arkası tribünü kapatma cezasına çarptırdı.

PFDK, 2-2 sonuçlanan Başakşehirspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolculara ceza kesti. Kurul, Caner Erkin'e 'hakem Ali Palabıyık'a yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti' nedeniyle 4; Pierre Webo'ya 'rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi ve hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 4; Mehmet Topuz'a 'rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi' nedeniyle 2 maç ve 8 bin 500 TL para cezası verdi.

Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Murat Öztürk de hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi yüzünden 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, sarı lacivertli kulübe 28 bin TL para cezası verildi.

PFDK, Galatasaray ve Bursaspor kulüplerini de 1 maç tribün kapatma cezalarına çarptırdı.