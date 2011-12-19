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Spor

PFDK'dan Elmander ve Zokora açıklaması İSTANBUL (A.A)

19 Aralık 2011 21:50

-PFDK'dan Elmander ve Zokora açıklaması İSTANBUL (A.A) - 19.12.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bir açıklama yayınlayarak yakın dönemde gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle ceza alan Galatasaraylı Johan Elmander ve Engin Baytar ile Trabzonsporlu Didier Zokora'nın durumlarına açıklık getirdi. Kamuoyunda son dönemdeki spekülasyonlara son vermek adına PFDK tarafından açıklama yapılması gereği duyulduğu aktarılırken, Elmander, Engin ve Zokora'nın, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 45. maddesi ışığında cezalara çarptırıldıkları kaydedilerek, ''FDT'nin (kural dışı hareketler) başlıklı 45. maddesi, (Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4; şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.) şeklindedir. PFDK, hakem raporlarındaki ihraç kodlarına paralel olarak her 3 ihraç kararına, FDT'nin 45. maddesindeki söz konusu ihraç kodu için öngörülen disiplin cezalarının alt sınırını uygulamıştır'' denildi. Galatasaraylı Engin Baytar'ın rakip takım sporcuya yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırıldığı,  ancak eylem öncesinde rakip takım oyuncusunun fiili müdahalesi göz önünde bulundurularak, cezasına FDT'nin (tahrik) başlıklı 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Tahkim Kurulu'nun da aynı şekilde cezayı onadığı belirtildi. Sarı-kırmızılı oyuncu Johan Elmander'in ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, bu cezanın daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirildiği hatırlatıldı. Kurul, Trabzonsporlu Didier Zokora'nın da Engin Baytar gibi rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle, 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırıldığını ve Tahkim Kurulu'nun adı geçen sporcunun itirazı üzerine cezayı 2 maça indirdiğini aktardı.

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