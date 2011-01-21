-PFDK'DAN DOPİNGE CEZA İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yasaklı madde kullanan futbolculara ceza yağdırdı. Kurulun bugünkü toplantısından sonra yapılan açıklamaya göre, Bank Asya 1. Lig ekibi Karşıyaka'dan Barış Memiş ile Mustafa Sevgi'ye 21 Kasım 2010'da oynadıkları Giresunspor maçının ardından uygulanan doping analizlerinde ''metilhekzanamin'' isimli yasaklı madde tespit edilmesinden dolayı 2 yıl resmi müsabakalardan men cezası verildi. Karşıyaka Kulübüne de birden fazla futbolcusunun lig esnasında doping ihlalinde bulunmaları nedeniyle 100 bin lira ceza uygulandı. Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesporlu Harun Sürücü, 21 Kasım 2010'da Pazarspor ile yaptıkları maçtan sonra doping analizinde ''tetrahidrokannabinol metaboliti'' isimli yasaklı madde tespit edilmesinden dolayı, 1 yıl resmi müsabakalardan men cezasına çarptırıldı. Spor Toto 3. Lig ekibi Karssporlu futbolcu Ali Mesut da 4 Kasım 2010'da Torbalıspor ile yaptıkları maç sonundaki doping analizinde ''modafinil'' isimli yasaklı madde tespit edilmesi nedeniyle 2 yıl resmi müsabakalardan men cezası aldı. Spor Toto 3. Lig takımlarından Zeytinburnuspor'da ise futbolcu Osman Atalay Demirtaş ise 2 Aralık 2010'da Kepez Belediyespor ile yaptıkları maçta doping analizinde ''formoterol'' isimli yasaklı madde tespit edilmesinden dolayı 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırıldı.