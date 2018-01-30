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Spor

PFDK'dan Deniz Naki'ye sürekli hak mahrumiyeti cezası

İSTANBUL,(DHA) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 30 Ocak 2018 tarihli kararlarını açıkladı

30 Ocak 2018 18:24

İSTANBUL,(DHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 30 Ocak 2018 tarihli kararlarını açıkladı.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki\'ye 3 yıl 6 ay müsabakalardan men ve 273 bin TL para cezası verildi. Ayrıca Deniz Naki\'nin cezası 3 yılı aşkın bir süre olduğu için sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırıldı.
PFDK\'nın kararları şu şekilde:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'nun 30.01.2018 tarih ve 45 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- AMED SPORTİF FAALİYETLER KULÜBÜ sporcusu DENİZ NAKİ\'nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle FDT\'nin 42/1-a, 35/4. ve 4/2. Maddeleri uyarınca 3 YIL 6 AY MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ve 273.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT\'nin 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, kadroda bulundurulması zorunlu olan profesyonel takım doktorunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, kadroda bulundurulması zorunlu olan profesyonel takım doktorunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
 

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