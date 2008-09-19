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Spor

PFDK'dan Cimbom'a ağır ceza

19 Eylül 2008 03:00


Galatasaray-Antalyaspor maçında takım halinde sportmenliğe aykırı davnanışlar nedeniyle iki kulübede ceza yağdı...

PFDK, Galatasaray-Antalyaspor maçında takım halinde sportmenliğe aykırı davnanışlar, taraftarların neden olduğu saha olayları ve küfürlü tezahüratlar ve merdiven boşluklarına oturulması nedeniyle toplam 90.000 YTL ceza verdi.

Galatasaray'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 20.000 YTL, Galatasaray taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 10.000 YTL, yine taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 45.000 YTL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da 10.000 YTL ceza verildi.

Ayrıca Galatasaray'ın basılan ve satılmayan bilet listesinin temsilciye verilmemesinden dolayı da 5.000 YTL ceza verildi.

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