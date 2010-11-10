-PFDK'DAN CEZA YAĞDI İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yetkisiz menajerlik soruşturması kapsamında çok sayıda futbolcu, teknik adam ve futbolcu temsilcisine çeşitli cezalar uyguladı. PFDK'nın bugün yapılan toplantısının ardından alınan kararlar açıklanırken, Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a, Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'na aykırı eylemlerde bulunmasından dolayı 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verildiği belirtildi. Kurul, TFF Futbolcu Temsilcileri Talimatı'na aykırı eylemlerde bulunmalarından dolayı Galatasaraylı Serdar Özkan, Eskişehirsporlu Ümit Karan, Çaykur Rizesporlu Koray Avcı, Kasımpaşasporlu Murat Şahin, Ordusporlu Volkan Arslan ve Konyasporlu Mehmet Sedef'e 4'er maç resmi müsabakalardan men cezası verildiği duyurulurken, tüm bu futbolcular için ihlallerin devam eder nitelikte eylem olmasından dolayı, dosyalarının gereği için TFF Başkanlığına gönderilmesine karar verildiği aktarıldı. PFDK, futbolcu temsilcisi İmam Rıza Ağacık'ın, TFF Futbolcu Temsilcileri Talimatı'na aykırı eylemlerde bulunması ve menfaat temini amacıyla TFF'yi ve ilgilileri yanıltmasından dolayı lisansını iptal eterken, futbolcu temsilcisi Anıl Çolak ve Ekrem Örenç'e 50 biner TL para cezası ve lisanslarının askıya alınması cezası, futbolcu Temsilcisi Ömer Cincil'e ise 50.000 TL para cezası uygulanması kararı aldı. Kurul, Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Çetin Sümer'e, TFF'yi ve ilgilileri yanıltma fiiline iştirak etmesinden dolayı 6 ay, Diyarbakırspor'dan Mustafa Özman ile Diyarbakırspor Kulübü Antrenörü Süleyman Arpa'ya menfaat temini amacıyla TFF'yi ve ilgilileri yanıltmadan dolayı 1'er yıl hak mahrumiyeti cezaları verdi. Elazığsporlu futbolcu Mehmet Ozan Tahta İşleyen'e, TFF Futbolcu Temsilcileri Talimatı'na aykırı eylemlerde bulunmasından dolayı 4 maç, Fenerköyüspor Antrenörü Tekin Aslıhan'a ise Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'na aykırı eylemlerde bulunmasından dolayı 8 maç ceza verilirken, her iki dosyanın da ihlallerin devam eder nitelikte olması nedeniyle TFF Başkanlığına gönderilmesi kararı alındığı aktarıldı.