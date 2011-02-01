-PFDK'DAN CANER'E 3 MAÇ CEZA İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), haftalık olağan toplantısını yaptı. PFDK'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Caner Erkin'in 27 Ocak Perşembe günü oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının çift sarı kart görmesi sebebiyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına karar verildiği bildirildi. PFDK'nın aldığı kararlar şöyle: 3 maç men: Caner Erkin (Fenerbahçe futbolcusu) 5 maç men: Ali Buçan (TKİ Tavşanlı Linyitspor A2 Takımı antrenörü) 2 maç men: Faik Uslu (Dardanelspor A2 Takımı futbolcusu) 45 gün hak mahrumiyeti: İbrahim Korkmaz (Saha Komiseri-TKİ Tavşanlı Linyitspor-Dardanelspor A2 maçı) 10 bin lira: Ankaragücü 5 bin lira: Beşiktaş Bin lira: İstanbul Büyükşehir Belediyespor (A2 Takımı), TKİ Tavşanlı Linyitspor (A2 Takımı)