PFDK'dan Bülent Uygun'a teknik direktörlük için izin çıkmadı

Elazığspor ile sözleşme imzalayan teknik diretör Bülent Uygun'un idari tedbir kararının kaldırılması talebi reddedildi. Bu karar nedeniyle Bülent Uygun, Elazığspor'da teknik direktörlük yapamayacak.

İşte PFDK'nın Bülent Uygun kararı:

29- Şike ve teşvik primi eylemlerinde bulunmak şüphesi ve iddiası ile 15.08.2011 tarihinden itibaren idari tedbirli olarak Kurulumuza sevk edilen BÜLENT UYGUN hakkında, idari tedbir kararının kaldırılması yönündeki başvurusu üzerine yapılan inceleme neticesinde idari tedbir kararının kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından talebin REDDİNE,

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bugün aldığı kararlar şöyle:

1- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü kaleci antrenörü MURAT AYHAN AYDIN'ın, 25.03.2012 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR – GAZİANTEPSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübü hakkında, 25.03.2012 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - MEDICAL PARK ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- MEDICAL PARK ANTALYASPOR Kulübü antrenörü FERDA RAMANLI'nın, 25.03.2012 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - MEDICAL PARK ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- SAMSUNSPOR Kulübü hakkında, 25.03.2012 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - MERSİN İDMAN YURDU Spor Toto Süper Lig müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

5- MERSİN İDMAN YURDU SPOR Kulübü sporcusu MERT NOBRE'nin, 25.03.2012 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - MERSİN İDMAN YURDU Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ADANASPOR A.Ş. hakkında, 25.03.2012 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - ELAZIĞSPOR Bank Asya 1. Lig müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 7.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle ADANASPOR A.Ş.'nin, toplam 12.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş. sporcusu MERTHAN AÇIL'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş. sporcusu İZZET YILDIRIM'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 25.03.2012 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - ELAZIĞSPOR Bank Asya 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- SAKARYASPOR A.Ş. hakkında, 25.03.2012 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Bank Asya 1. Lig müsabakasında, saha olayları nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. hakkında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. 'nin, tüm tribünlerin biletlerinin farklı renk kodları içermemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- BUGSAŞSPOR Kulübünün, 25.03.2012 tarihinde oynanan BUGSAŞSPOR - TEPECİKSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- TEPECİKSPOR A.Ş.'nin, 25.03.2012 tarihinde oynanan BUGSAŞSPOR - TEPECİKSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 2.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- PENDİKSPOR Kulübünün, 25.03.2012 tarihinde oynanan PENDİKSPOR – ŞANLIURFASPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, tribünde röportaj yapılmasından dolayı takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- KOCAELİSPOR Kulübünün, 25.03.2012 tarihinde oynanan TOKATSPOR – KOCAELİSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ADIYAMANSPOR Kulübünün, 25.03.2012 tarihinde oynanan ADIYAMANSPOR – ALANYASPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasından dolayı takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADIYAMANSPOR Kulübünün, itfaiye ve ambulansın stadyuma geç gelmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle ADIYAMANSPOR Kulübünün, toplam 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADIYAMANSPOR Kulübünün, rakip takım bayrağının bayrak direklerine çekilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADIYAMANSPOR Kulübünün, sahaya açılan tahliye kapılarının kilitli tutulmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ÇANKIRISPOR Kulübünün, 25.03.2012 tarihinde oynanan ÇANKIRISPOR - 1461 TRABZON Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasından dolayı takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- SARIYER SPOR Kulübünün, 25.03.2012 tarihinde oynanan SARIYER - BEYPAZAR ŞEKERSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, ambulansın seyircilerin alınmasından sonra stadyuma gelmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- GÜMÜŞHANESPOR Kulübü idarecisi EROL GÜNDOĞDU'nun, 25.03.2012 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR - DİYARBAKIR B.Ş. BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- AKÇAABAT SEBATSPOR Kulübünün, 24.03.2012 tarihinde oynanan AKÇAABAT SEBATSPOR – KIRIKHANSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasından dolayı takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- MENEMEN BLD. SPOR Kulübünün, 25.03.2012 tarihinde oynanan MENEMEN BLD. SPOR – BAYRAMPAŞA Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MENEMEN BLD. SPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 1.050.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle MENEMEN BLD. SPOR Kulübünün, toplam 5.050.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MENEMEN BLD. SPOR Kulübü sporcusu SELÇUK ÇALIŞIR'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş.'nin, 25.03.2012 tarihinde oynanan SANDIKLI BLD. SPOR - KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- BELEDİYE BİNGÖLSPOR Kulübünün, 25.03.2012 tarihinde oynanan BELEDİYE BİNGÖLSPOR – KARSSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE BİNGÖLSPOR Kulübü sporcusu HALİL İBRAHİM CENİK'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- KARSSPOR Kulübü sporcusu SONER TABAN'ın, 25.03.2012 tarihinde oynanan BELEDİYE BİNGÖLSPOR – KARSSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- SİVAS DÖRT EYLÜL BLD. SPOR Kulübü masörü EMİRHAN EREN'in, 25.03.2012 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ - SİVAS DÖRT EYLÜL BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, cezaya uymamasından dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının ihlal etmiş olduğu cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına,

23- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü hakkında, 25.03.2012 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - OYAK RENAULTSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, ambulansın seyircilerin alınmasından sonra stadyuma gelmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- MALTEPESPOR Kulübü antrenörü ERGÜN FETTAHOĞLU'nun, 25.03.2012 tarihinde oynanan MALTEPESPOR – YALISPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcularına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- NAZİLLİ BLD. SPOR Kulübünün, 25.03.2012 tarihinde oynanan NAZİLLİ BLD. SPOR - KÜÇÜKÇEKMECESPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ BLD. SPOR Kulübü hakkında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

26- ERZURUM B.Ş. BLD. SPOR Kulübünün, 25.03.2012 tarihinde oynanan TEKİROVA BLD. SPOR - ERZURUM B.Ş. BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 1.050.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERZURUM B.Ş. BLD. SPOR Kulübü sporcusu VOLKAN SERİM'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- AYDINSPOR 1923 Kulübünün, 25.03.2012 tarihinde oynanan HATAYSPOR - AYDINSPOR 1923 Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, eşgüdüm toplantısına kulüp yetkilisinin katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- ZAHİD AYDIN'ın, 04.12.2011 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BLD. SPOR – DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 3. Lig 3. Grup futbol müsabakasında, Türkiye Futbol Federasyonu Futbolda Dopingle Mücadele Talimatı'nın 5.1. ve 5.2. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 38.2. maddesi uyarınca takdiren 2 YIL RESMİ MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- Şike ve teşvik primi eylemlerinde bulunmak şüphesi ve iddiası ile 15.08.2011 tarihinden itibaren idari tedbirli olarak Kurulumuza sevk edilen BÜLENT UYGUN hakkında, idari tedbir kararının kaldırılması yönündeki başvurusu üzerine yapılan inceleme neticesinde idari tedbir kararının kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından talebin REDDİNE,

Karar verilmiştir.