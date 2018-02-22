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Spor

PFDK'dan Beşiktaş'a ret, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Talisca'nın sarı kart cezası için yapılan başvuruyu reddetti

22 Şubat 2018 20:51

Profesyonel Futbol Disiplin Kurul'u Beşiktaş'ın yaptığı itirazı reddederken, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yüklü para cezası verdi. 

PFDK'nın aldığı kararlara göre;

Beşiktaş'ın Talisca'nın sarı kart cezası için yaptığı itiraz reddedildi. Brezilyalı oyuncu Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek,

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından maçın hakemi Halis Özkahya'nın fotoğrafını içerdiği paylaşım sebebiyle, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı Galatasaray'a 100 bin TL para cezası verdi.

Aynı sezon içinde 6. kez çirkin ve kötü tezahürat eyleminin gerçekleştirilmesinden dolayı da Fenerbahçe'ye 250 bin TL para cezası verdi.
 

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