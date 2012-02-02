-PFDK'dan Beşiktaş'a kötü haber İSTANBUL (A.A) - 02.02.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes'e, Kayserispor maçında kırmızı kart görmesi sonrası yaptığı sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle ekstra 1 maç ceza verdi. PFDK'dan yapılan açıklamada, Kayserispor karşılaşmasında çift sarı karttan kırmızı kart gören siyah-beyazlı ekibin Portekizli futbolcusu Manuel Fernandes'e, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası verildiği belirtildi. Oyuncunun bu cezasını, çift sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben çekeceği aktarıldı. Manuel Fernandes, Tahkim Kurulu'ndan herhangi bir indirim alınamaması halinde, bu hafta sonu ligde oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Öte yandan, Beşiktaş Kulübü, Kayserispor-Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin lira para cezasına çarptırıldı.