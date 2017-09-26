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Spor

PFDK'dan Beşiktaş'a ceza 

İSTANBUL-(DHA) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yapmış olduğu toplantı sonrası A takım listesinde 14 adet Türk oyuncu bulundurmadığı için Beşiktaş'a toplamda 200 bin TL ceza verdi

26 Eylül 2017 18:28

İSTANBUL-(DHA) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yapmış olduğu toplantı sonrası A takım listesinde 14 adet Türk oyuncu bulundurmadığı için Beşiktaş\'a toplamda 200 bin TL ceza verdi. 
PFDK\'in açıklaması şu şekilde:
1- BEŞİKTAŞ A.Ş. A.Ş.\'nin, A takım listesinde 14 adet Türkiye A Milli Futbol Takımı\'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu bildirilmesi gerekirken 11 adet Türkiye A Milli Futbol Takımı\'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu
bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
BEŞİKTAŞ A.Ş.\'nin, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı\'nda oynama uygunluğuna sahip futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile - 21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun üç futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına\" karar verildi. 

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