PFDK'dan Beşiktaş ve 11 kulübe ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yapmış olduğu toplantı sonrası A takım listesinde 14 adet Türk oyuncu bulundurmadığı için Beşiktaş'a toplamda 200 bin TL ceza verdi.

PFDK'in açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 26.09.2017 tarih ve 13 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. A.Ş.'nin, A takım listesinde 14 adet Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu bildirilmesi gerekirken 11 adet Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile - 21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun üç futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile - 21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun futbolcu bildirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile - 21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun üç futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BATMAN PETROL SPOR AŞ Kulübünün, 20.09.2017 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR AŞ - GÖZTEPE AŞ Kulübü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- CİZRE SPOR Kulübü antrenörü GÖKHAN BEKLEMİŞ'in, 20.09.2017 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR - CİZRE SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- DİYARBEKİR SPOR AŞ Kulübünün, 19.09.2017 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR AŞ - İSTANBULSPOR AŞ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sistemini (jeneratör, dinamik ups vb.) çalışır durumda bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- EDİRNESPOR Kulübünün, 20.09.2017 tarihinde oynanan KOCAELİ BİRLİK SPOR - EDİRNESPOR Kulübü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.050.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANASPOR AŞ Kulübü sporcusu VINICIUS SANTOS SILVA'nın, 20.09.2017 tarihinde oynanan KOZAN BELEDİYESPOR - ADANASPOR AŞ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR Kulübünün, 20.09.2017 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR - ELAZIĞSPOR Kulübü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 19.09.2017 tarihinde oynanan SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR - NİĞDE BELEDİYESPOR Kulübü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 19.09.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - PAZARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sistemini (jeneratör, dinamik ups vb.) çalışır durumda bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- VAN B.Ş. BLD. SPOR Kulübünün, 19.09.2017 tarihinde oynanan VAN B.Ş. BLD. SPOR - KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ"

