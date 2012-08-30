PFDK'dan Aziz Yıldırım'a anons cezası

PFDK, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Gaziantepspor maçı sırasında anons yapan sarı Aziz Yıldırım'a 10 bin TL ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fenerbahçe -Gaziantepspor maçında saha anonsu yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ’a para cezası verdi.

Karşılaşmanın ikinci devresinde taraftarların oyuna alınmayan Alex için yaptığı tezahüratlar nedeniyle mikrofonu eline alıp "Sahadaki futbolculara sahip çıkın. Onlara haksızlık yapmayın" diye taraftara seslenen Yıldırım’a ve aynı olay nedeniyle Fenerbahçe kulübüne 5'er bin lira para cezası verildi.

Aynı maçta akredite basın mensuplarını maça almadığı için Fenerbahçe kulübüne de 10 bin TL ceza verildi.

İşte PFDK’nın bugün aldığı kararların bir kısmı:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 26.08.2012 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, müsabaka sonrasında yapılması gereken röportajların Yayın Talimatı'na aykırı şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, toplam 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 25.08.2012 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİANTEPSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000-TL

PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, akredite edilmiş basın mensuplarının stadyuma alınmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulüp başkanının akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, anons sisteminin statüye aykırı şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle FENERBAHÇE A.Ş.'nin, toplam 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. başkanı AZİZ YILDIRIM 'ın, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.