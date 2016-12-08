PFDK'dan Aziz Yıldırım kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, derbinin ardından yapılan sevklerle ilgili kararlarını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe'ye 100 bin TL ceza verildi, maçta çirkin ve kötü tezahüratta bulunan seyircilere bir maç stada giriş yasağı verildi. TFFmensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edilen kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a oyçokluğu ile ceza verilmedi.

Beşiktaş'a ise 15 bin TL para cezası verildi, maçta çirkin ve kötü tezahüratta bulunan seyircilere bir maç stada giriş yasağı verildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 03.12.2016 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİGROS KALE ARKASI ÜST TRİBÜN A,B.C,D,E,F, MİGROS KALE ARKASI ALT TRİBÜN I,J,K,L,M,N, OKUL AÇIK KALE ARKASI ÜST TRİBÜN A,B,C,D,E,F,G,H, OKUL AÇIK KALE ARKASI ALT TRİBÜN I,J,K,L,M,N,O,P, FENERİUM ALT TRİBÜN A,B,C,D,E,F,G,H, FENERIUM ÜST A,B,C,D,F,G,H,I, MARATON ÜST TRİBÜN A,B,C,D,E,F,G,H,I, MARATON ALT A,B,D,E,F,G,H,I bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, tribünde spor ahlakına aykırı pankart bulundurulmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. başkanı AZİZ YILDIRIM hakkında, TFF mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 03.12.2016 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN F,G,H,N,O,P bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"