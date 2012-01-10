PFDK'dan Aykut Kocaman'a 1 maç ceza

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Aykut Kocaman takımını, 12 Ocak'ta sahasında Konya Torku Şekerspor ile oynayacağı maçta soyunma odasında ve yedek kulübesinde yalnız bırakacak.İşte PFDK kararları1- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın, 04.01.2012 tarihlerinde basında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 03.01.2012 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu Fatih Terim hakkında, akreditasyon kartını görünür şekilde takmamasından dolayı sevk yapılmış ise de, talimat değişikliği nedeniyle isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,3- BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR Kulübü sporcusu PIERRE ACHILLE WEBO KOUAMO'nun, 03.01.2012 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,4- TARSUS İDMAN YURDU SPOR Kulübünün, 30.12.2011 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU - HATAYSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 1.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU SPOR Kulübü sporcusu KEMAL ÜNAL'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.