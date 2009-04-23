PFDK'dan Arda'ya 1 maç ceza

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a bir maç ceza verdi.



Kurul, bugünkü olağan toplantısında, Turkcell Süper Lig'de, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapılan maçta güvenlik görevlilerine yönelik hakareti nedeniyle Arda'yı bir resmi müsabakadan men etti.



Fenerbahçe derbisi sonrasında da 3 maç ceza alan Arda'nın yeni cezası, eski cezasının tamamlanmasının ardından başlatılacak.



Bu arada aynı maçta, görevli olmayan kişilerin soyunma odasında yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Galatasaray Kulübü'ne 10 bin TL para cezası verildi.



Öte yandan, Antalyasporlu Sedat Ağçay 2 maçla cezalandırılırken, Bursaspor Kulübü'ne, Beşiktaş maçında federasyonun onayının olmadığı bir pankartla sahaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 10 bin TL, Denizlispor Kulübü'ne, Kocaelispor maçında futbol müsabakasında görevli olmayan kişilerin yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 5 bin TL, Gaziantepspor Kulübü'ne, Hacettepe maçında görevli olmayan kişilerin soyunma odasında yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 5 bin TL, Ankaragücü Kulübü'ne de Eskişehirspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 bin TL para cezası uygulandı.



PFDK, TFF 2. Lig 5. Klasman Grubu takımlarından Elazığspor'a, Şanlıurfaspor maçında, TFF 3. Lig 5. Klasman Grubu takımlarından Siirtspor'a da Ceyhanspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle birer resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.



Kurul ayrıca, TFF 2. Lig 5. Klasman Grubu takımlarından Şanlıurfa Belediyespor'u da GASKİ Spor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle bir maç saha kapamayla cezalandırdı.



Bu arada, Bank Asya 1. Lig'deki olaylı Karşıyaka-Manisaspor maçı için her iki kulüp de cezalandırıldı. Kurul, Karşıyaka Kulübü'ne 20 bin TL para cezası, futbolculardan Serkan İrdem'e 3, yönetici Celaleddin Doğanalp'e 21 gün hak mahrumiyeti ve 5 bin TL para cezası, masör Murat Karakaş'a 5 maç men, Manisaspor Kulübü'ne 12 bin TL para cezası, futbolculardan Oumar Kalabane'ye de 3 maç men cezası verdi.



PFDK'nın verdiği diğer cezalar ise şöyle:



90 gün hak mahrumiyeti ve 10 bin TL: Ali Doğan (Şanlıurfa Belediyespor Kulübü yöneticisi)



75 gün hak mahrumiyeti ve 5 bin TL: Mustafa Ocak (Şanlıurfa Belediyespor Kulübü yöneticisi)



6 maç: Yasin Keleş (Şanlıurfa Belediyespor)



45 gün: Atilla Güneş (İl Gözlemcisi)



30 gün hak mahrumiyeti ve 5 bin TL: Şeref Saral (Ofspor Kulübü yöneticisi)



4 maç: Ahmet Uslu (Malatya Belediyespor)



15 gün: Hüseyin Eşiyok (İl Gözlemcisi)



3 maç: Ramazan Taşkara (Şanlıurfa Belediyespor), Ali Kuçik (Beşiktaş PAF Takımı oyuncusu)



2 maç: Hasan Aydınlı (Giresinspor), Semih Türe (Gebzespor)



1 maç: Murat Sönmez (Ceyhanspor Teknik Sorumlusu)



12 bin TL: Batman Petrolspor Kulübü



11 bin 500 TL: Turgutluspor Kulübü



9 bin 250 TL: Kartalspor Kulübü



7 bin 800 TL: Fethiyespor Kulübü



7 bin TL: Belediye Vanspor Kulübü



5 bin 900 TL: Şanlıurfa Belediyespor Kulübü



5 bin TL: Fethiyespor Kulübü



4 bin 500 TL: Diyarbakırspor Kulübü



3 bin 200 TL: Ceyhanspor Kulübü



3 bin TL: Gaziosmanpaşaspor Kulübü, Menemen Belediyespor Kulübü



2 bin TL: Beylerbeyi Kulübü, Trabzon Karadenizspor Kulübü



Bin 500 TL: Tokatspor Kulübü, Çorumspor Kulübü



Bin 200 TL: Siirtspor Kulübü



Bin TL: Nazilli Belediyespor Kulübü





