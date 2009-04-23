PFDK'dan Arda'ya 1 maç ceza

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a bir maç ceza verdi.



Kurul, bugünkü olağan toplantısında, Turkcell Süper Lig'de, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapılan maçta güvenlik görevlilerine yönelik hakareti nedeniyle Arda'yı bir resmi müsabakadan men etti.



Fenerbahçe derbisi sonrasında da 3 maç ceza alan Arda'nın yeni cezası, eski cezasının tamamlanmasının ardından başlatılacak.



Bu arada aynı maçta, görevli olmayan kişilerin soyunma odasında yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Galatasaray Kulübü'ne 10 bin TL para cezası verildi.



Öte yandan, Antalyasporlu Sedat Ağçay 2 maçla cezalandırılırken, Bursaspor Kulübü'ne, Beşiktaş maçında federasyonun onayının olmadığı bir pankartla sahaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 10 bin TL, Denizlispor Kulübü'ne, Kocaelispor maçında futbol müsabakasında görevli olmayan kişilerin yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 5 bin TL, Gaziantepspor Kulübü'ne, Hacettepe maçında görevli olmayan kişilerin soyunma odasında yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 5 bin TL, Ankaragücü Kulübü'ne de Eskişehirspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 bin TL para cezası uygulandı.

