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Spor

PFDK'dan Arda Turan'a tarihi ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehirli Arda Turan'a 16 maç ceza verdi

10 Mayıs 2018 20:49

Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ı iten kırmızı kart görünce de maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yumruğunu gösteren Arda Turan'ın cezası belli oldu. Sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten PFDK'ya sevk edilen Arda Turan'a 16 maç ceza verildi.

Neler yaşandı?


Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Başakşehir-Sivasspor maçına Arda Turan damgasını vurmuştu. Karşılaşmanın son bölümlerinde kendisine yapılan bir müdahale sonrasında faul bayrağını kaldırmayan yardımcı hakemin üzerine yürüyüp hakemi iten Arda kırmızı kart görmüştü. Gördüğü kırmızı kart sonrasında da orta hakemin üzerine yürüyerek yumruk hareketi yapan Arda Turan'ı takım arkadaşları zorlukla sakinleştirerek soyunma odasına götürmüştü. Arda Turan, bu hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilmişti.

ETİKETLER

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