PFDK'dan Ali Koç'a ceza

T24 - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Buna göre Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç'a 21 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin TL para cezası verildi.



PFDK'nin 08.09.2011 tarih ve 9 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şu şekilde;



"1- FENERBAHÇE SPOR Kulübü idarecisi ALİ KOÇ'un, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- BURSASPOR Kulübü idarecisi ÖZTÜRK YAZICI hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan eylemin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



3- ORDUSPOR Kulübünün, 01.09.2011 tarihinde oynanan ORDUSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. özel futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 03.09.2011 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - DİYARBAKIRSPOR özel futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- DİYARBAKIRSPOR Kulübünün, 03.09.2011 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - DİYARBAKIRSPOR özel futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- AKÇAABAT SEBATSPOR Kulübünün, 04.09.2011 tarihinde oynanan AKÇAABAT SEBATSPOR - BEŞİKDÜZÜSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, sponsor lig bayrağının bayrak direklerine çekilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- KIRIKHANSPOR Kulübünün, 03.09.2011 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR - DİYARBAKIR B.Ş. BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KIRIKHANSPOR Kulübü idarecisi YUSUF DONAT'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- GÜMÜŞHANESPOR Kulübünün, 04.09.2011 tarihinde oynanan MENEMEN BLD. SPOR - GÜMÜŞHANESPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- MANAVGAT EVRENSEKİSPOR hakkında, 04.09.2011 tarihinde oynanan MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR - KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MANAVGAT EVRENSEKİSPOR Kulübünün, UEFA Respect Bayrağının bayrak direklerine çekilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MANAVGAT EVRENSEKİSPOR Kulübünün, itfaiyenin ve ambulansın seyirciler alındıktan sonra stadyuma gelmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ve teşdiden 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş.'nin, 04.09.2011 tarihinde oynanan MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR - KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, yedek forma seti bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş.'nin, zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Cezaların birleştirilmesi suretiyle KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş.'nin, toplam 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- ORHANGAZİSPOR Kulübü hakkında, 04.09.2011 tarihinde oynanan ORHANGAZİSPOR - KİLİMLİ BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- BATMAN PETROLSPOR Kulübünün, 04.09.2011 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BATMAN PETROLSPOR Kulübü hakkında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan eylemin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



Aynı müsabakada BATMAN PETROLSPOR Kulübü sporcusu ERSİN ASLIYÜKSEK'in, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, 04.09.2011 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, yedek forma seti bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. sporcusu FAHRETTİN BIYIKLI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- KÜÇÜKÇEKMECESPOR A.Ş.'nin, 04.09.2011 tarihinde oynanan KÜÇÜKÇEKMECESPOR - OYAK RENAULTSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, ilaç bildirim listesinin temsilciye verilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KÜÇÜKÇEKMECESPOR A.Ş.'nin, UEFA Respect Bayrağının bayrak direklerine çekilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KÜÇÜKÇEKMECESPOR A.Ş.'nin, stadyum krokisinin temsilciye verilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KÜÇÜKÇEKMECESPOR A.Ş.'nin, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- MALTEPESPOR Kulübü hakkında, 04.09.2011 tarihinde oynanan MALTEPESPOR - İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan eylemin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



Aynı müsabakada MALTEPESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MALTEPESPOR Kulübünün, müsabakada itfaiye bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MALTEPESPOR Kulübünün, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Cezaların birleştirilmesi suretiyle MALTEPESPOR Kulübünün, toplam 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- GÖLCÜKSPOR Kulübünün, 04.09.2011 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR - ERGANİSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, UEFA Respect Bayrağının bayrak direklerine çekilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- İSKENDERUNSPOR 1967 Kulübünün, 04.09.2011 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR 1967 - KARSSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- KEÇİÖRENGÜCÜSPOR Kulübünün, 04.09.2011 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜSPOR - BELEDİYE BİNGÖLSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, itfaiyenin seyirciler alındıktan sonra stadyuma gelmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- PAZARSPOR Kulübü sporcusu OSMAN MERTOĞLU'nun, 04.09.2011 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BLD. SPOR - PAZARSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- ARAKLISPOR Kulübünün, 04.09.2011 tarihinde oynanan ARAKLISPOR - AYDINSPOR 1923 Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, top toplayıcılara uygun renkte yelek giydirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ARAKLISPOR Kulübünün, UEFA Respect Bayrağının bayrak direklerine çekilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- DARDANELSPOR A.Ş.'nin, 04.09.2011 tarihinde oynanan DARDANELSPOR A.Ş. - ANKARA DEMİRSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, sponsor lig bayrağının bayrak direklerine çekilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- TARSUS İDMAN YURDUSPOR Kulübünün, 04.09.2011 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDUSPOR - TEKİROVA BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, stadyumda yedek kale direği bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- ERZURUM B.Ş. BLD. SPOR Kulübünün, 04.09.2011 tarihinde oynanan YİMPAŞ YOZGATSPOR - ERZURUM B.Ş. BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, eşgüdüm toplantısına kulüp yetkilisinin katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."







