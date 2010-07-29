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Spor

PFDK'DAN AKGÜNDÜZ'E CEZA İSTANBUL (A.A)

29 Temmuz 2010 00:01

-PFDK'DAN AKGÜNDÜZ'E CEZA İSTANBUL (A.A) - 28.07.2010 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Siirtspor Kulübü Başkanı Mehmet Fadıl Akgündüz'e 180 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası verdi. Kurul, yaptığı toplantıda, Siirtspor Kulübü Başkanı Mehmet Fadıl Akgündüz'ün, ''TFF'nin saygınlığını zedeleyen ve futbolun değerini düşüren sportmenliğe aykırı beyanlarda bulunmasından dolayı'' takdiren 180 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı.

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