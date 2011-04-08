-PFDK'DAN 4 TAKIMA CEZA İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ankaragücü Kulübü'ne 70 bin, Fenerbahçe ve Bursaspor'a 7 bin 500'er, Galatasaray'a da toplam 10 bin lira ceza verdi. Avukat M. Reşat Bostan başkanlığında toplanan kurul, Fenerbahçe-Bursaspor Spor Toto Süper Lig futbol müsabakasında, her iki takımın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasını kararlaştırdı. Kurul Galatasaray'ı, Medical Park Antalyaspor karşılaşmasında basın toplantısına futbolcu katılımını sağlayamamasından dolayı 5 bin, flaş röportaja futbolcu katılımını sağlayamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5 bin lira olmak üzere toplam 10 bin lira para cezasıyla cezalandırdı. Kayserispor idarecisi Süleyman Hurma'ya Kasımpaşa maçında taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 7 gün hak mahrumiyeti cezası veren PFDK, Gaziantepspor Antrenörü Nahit Yüksel'i de Kardemir Karabükspor maçında rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırdı. -MURAT ERDOĞAN'A 2 MAÇ MEN CEZASI- PFDK, Manisasporlu futbolcu Murat Erdoğan'a, Gençlerbirliği maçında, rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Kurul, ayrıca Ankaragücü Kulübü'nü, Eskişehirspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları (5 bin), taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve bu eyleminin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesi (60 bin) ve aynı maçta tribünlerde statüye aykırı özellik taşıyan pankart oluşturulmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle (5 bin) toplam 70 bin lira para cezasıyla cezalandırdı. Kurul, Eskişehirspor'a ise Ankaragücü maçı öncesinde flaş röportaja teknik sorumlu veya antrenörünün katılımını sağlayamamasından dolayı talimatlara aykırı hareket nedeniyle takdiren 5 bin lira para cezası verdi.