PFDK'dan 3 başkana ceza geldi

PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal’a 21’er gün, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener’e ise 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
3 büyük kulübün başkanına PFDK'dan ceza geldi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal’a 21’er gün, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener’e ise 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
PFDK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin 28.12.2012 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle takdiren 50.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. başkanı AZİZ YILDIRIM'ın, 28.12.2012 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- GALATASARAY A.Ş.'nin 27.12.2012 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle takdiren 50.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
GALATASARAY A.Ş. başkanı ÜNAL AYSAL'ın, 27.12.2012 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- TRABZONSPOR A.Ş.'nin 27.12.2012 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle takdiren 65.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
TRABZONSPOR A.Ş. başkanı SADRİ ŞENER'in, 27.12.2012 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."