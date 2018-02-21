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Spor

PFDK, tehdit edildim diyerek hakemliği bırakan Abdullah Yılmaz'a 4 ay ceza verdi

"Futbol dünyasını küçük düşürecek açıklamalar..."

21 Şubat 2018 14:56

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakemliği bırakan Abdullah Yılmaz'a 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Medyada yer alan istifa mektubundaki futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen A Klasman hakemi Abdullah Yılmaz'ın cezası açıklandı.

Kurul kararını; "A Klasman Hakemi ABDULLAH YILMAZ'ın, Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38/a fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle takdiren 4 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" şeklinde açıkladı.

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Abdullah YılmazPFDKTFFceza4 ay

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