PFDK kulüplere ceza yağdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 maç seyircisiz oynama ve 60 bin lira, Beşiktaş'a da 125 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, PFDK'nın bugün yaptığı toplantıda, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 5 Şubat'ta oynanan karşılaşmada, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle sarı-lacivertli takıma, takdiren bir resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 60 bin lira para cezasıyla cezalandırdığı bildirildi. Fenerbahçe, cezasını ligin 27. haftasındaki Sivasspor maçında çekecek.

Kurulun, aynı müsabakada Beşiktaş'a, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı takdiren 75 bin, spor ahlakına aykırı pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle de takdiren 50 bin lira olmak üzere, toplam 125 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

PFDK'nın ayrıca, İstabul Büyükşehir Belediyespor'a 10 bin, Orduspor'a 7 bin 500 ve Galatasaray ile Samsunspor'a da 5'er bin lira para cezası uyguladığı bildirildi.



Shelton'a 2 maç

PFDK'nın, Kardemir Karabükspor ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmada, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Kardemir Karabüksporlu futbolcu Luton George Kieshawn Shelton'a takdiren 2 resmi müsabakadan men cezası verdiği kaydedildi.

Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma nedeniyle hakkında verilen idari tedbir kararının kaldırılmasını talep eden antrenör Cengiz Demirel'in talebinin de reddedildiği bildirildi.