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Spor

PFDK; Konyaspor, Beşiktaş ve Fikret Orman'a verilen cezaları açıkladı!

6 Ağustos'ta Samsun'da oynanan Süper Kupa maçında çıkan olaylar, gündeme damga vurmuştu

10 Ağustos 2017 18:42

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 6 Ağustos'ta Samsun'da Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasındaki saha içi olaylar nedeniyle verilen cezaları açıkladı. PFDK, Konyaspor'a 5, Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verildiğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da yaptığı açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezasına çarptırıldı.

PFDK'dan yapılan gerekçeli açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.08.2017 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı FİKRET ORMAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Statüsü 10/D-3 maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ALTINORDU A.Ş.'nin, U21 Ligine katılmamasından dolayı U21 Ligi Statüsünün 1/3. Maddesi takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

Neler yaşanmıştı?

İki takım taraftarları da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maça giderken polis aramasından geçmiş, çokça kesici ve delici alete güvenlik güçleri tarafından el konulmuştu.

Beşiktaş taraftarlarının "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" yazılı pankartı, güvenlik güçlerince stada alınmamıştı.

Beşiktaş taraftarlarının İzmir Marşı'na Konyaspor taraftarları "PKK'lılar dışarı" diyerek karşılık vermişti.

Maç boyunca iki taraftan da yabancı maddeler atılmış; Quaresma'nın, sahaya atılan 'kelebek' bıçağı hakeme teslim etmesi dikkati çekmişti.

Maçın son düdüğüyle birlikte Konyaspor taraftarı sahaya hücum etmiş, Vodafone Park Direktörü Ahmet Ateş başından yaralanmıştı.

Maç sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk icraatlerinden birinin sporda şiddeti önlemek olacağını söylemişti.

Beşiktaş Başkanı Fikret OrmanJeremain Lens'in imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a ceza verilirse dünyayı ayağa kaldırırım" demişti.

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PFDKBeşiktaşKonyasporFikret OrmanSüper Kupaolay

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