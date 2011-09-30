-PFDK kararları İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray ve Fenerbahçe'ye para cezaları verirken, Beşiktaş ve Trabzonspor hakkında ise ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. PFDK'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın Eskişehirspor ile yaptığı lig maçında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sarı-kırmızılı takıma 15 bin, Kayserispor-Fenerbahçe lig maçında da sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 5 bin lira para cezası verildi. Açıklamada, Beşiktaş ile Medical Park Antalyaspor arasındaki lig maçında, saha aydınlatmasının yarısının jeneratör sisteminden, yarısının şehir şebekesinde sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle kurula sevk edilen Beşiktaş için isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından, ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği bildirildi. Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçındaki saha olayları nedeniyle kurula sevk edilen Trabzonspor için de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından, ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği açıklandı. -Simpson'a 3 maç men cezası- PFDK, Manisaspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında yapılan lig maçında, rakip takım sporcusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle, Manisasporlu Joshua Christopher Simpson'a 3 resmi müsabakadan men cezası verdi. Ankaragücü yöneticisi Abdullah Karaata'ya ise Gençlerbirliği-Ankaragücü maçında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası verildi. PFDK'nın aldığı diğer ceza kararları ise şöyle: 50 bin lira: Orduspor 20 bin lira: Kayserispor 10 bin lira: Konyaspor 9 bin lira: Giresunspor, Batman Petrolspor 8 bin 750 lira: Ankaragücü 8 bin lira: Çaykur Rizespor 7 bin 500 lira: Karşıyaka, Sakaryaspor 5 bin lira: Gençlerbirliği, Maltepespor, Belediye Bingölspor 4 bin lira: Darıca Gençlerbirliği 3 bin lira: Kartalspor, Anadolu Üsküdar 1908 2 bin 400 lira: Ofspor 2 bin 200 lira: Akçaabat Sebatspor 2 bin 50 lira: Kırıkkalespor 2 bin lira: Altınorduspor, Mardinspor, Fethiyespor, Eyüpspor, Kırıkhanspor, İskenderunspor 1967 Bin 200 lira: Keçiörengücüspor Bin 50 lira: Lüleburgazspor, Kilimli Belediyespor, Beylerbeyispor, Yimpaş Yozgatspor Bin lira: Elazığspor, Orhangazispor, Afyon Karahisarspor, Çarşambaspor 900 lira: Hatayspor 15 gün hak mahrumiyeti ve 5 bin lira para: Tuna Aktürk (Balıkesirspor Kulübü Başkanı) 3 maç men: Hassan Mawanda Wasswa (Kayseri Erciyespor futbolcusu), Muhammet Reis (Balıkesirspor futbolcusu), Yunus Topçu (Lüleburgazspor futbolcusu), Ergun Ortakçı (Bayrampaşaspor teknik sorumlusu), Abdülyiğit Değirmenci (Yalıspor futbolcusu) 2 maç men: Oğuzhan Şılbıroğlu, Tolga Topal (Akçaabat Sebatspor futbolcuları), Ali Yıldırım (İstanbulspor futbolcusu) 1 maç men: Şenol Fidan (Medical Park Antalyaspor Antrenörü), Mesut Dilsöz (Balıkesirspor Teknik Sorumlusu), Aykut Demirdelen (Karsspor futbolcusu)