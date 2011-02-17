-PFDK KARARLARI İSTANBUL (A.A) - 17.02.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gençlerbirliği futbolcusu Orhan Şam hakkında verdiği idari tedbir kararını kaldırırken, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'e 45 gün hak mahrumiyeti, Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'a 1, Eskişehirsporlu futbolcu Batuhan Karadeniz'e de 3 maç men cezası verdi. PFDK, bugün yaptığı toplantıda, Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında yapılan karşılaşmada A ve B numunesinde ''modafinil'' adlı yasaklı maddeye rastlanılmasından dolayı tedbirli olarak kurula sevk edilen Orhan Şam'ın, Türkiye Doping Kontrol Merkezi'nin daha önce yaptığı analiz sertifikalarının geçersizliğini bildiren yeni analiz sertifikaları uyarınca, idari tedbir kararını kaldırmayı kararlaştırdı. Kurul, aynı gerekçeyle Karsspor futbolcusu Ali Mesut'a verdiği 2 yıl resmi müsabakalardan men cezasının infazını durdurarak, yargılanmanın tedbirsiz olarak yenilen yapılmasına karar verdi. -DEMİRÖREN'E 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ- PFDK, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'e, Beşiktaş Kulübü'nün 2010 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda sportmenliğe aykırı beyanatta bulunmasından dolayı takdiren 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesini kararlaştırdı. Kurul, Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'a, Eskişehirspor ile Burasspor arasında oynanan karşılaşmada, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verirken, aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle Eskişehirsporlu futbolcu Batuhan Karadeniz'i, takdiren 3 resmi müsabakan men ile cezalandırdı. Bucasporlu futbolcu Koray Çölgeçen'e de Bucaspor-Konyaspor maçında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men cezası verildi. PFDK'nın aldığı diğer ceza kararları şöyle: 1 resmi müsabakayı tarafsız sahada seyircisiz oynama: Elazığspor, Tepecikspor 70 gün hak mahrumiyeti ve 6 bin lira: Serkan Güllü (Elazığspor Kulübü idarecisi) 45 gün hak mahrumiyeti: Adnan Selici (Bucaspor Kulübü görevlisi) 30 gün hak mahrumiyeti ve 4 bin lira: Murat Turan, Mehmet Nafis Koca (Elazığspor Kulübü idarecisi) 15 gün hak mahrumiyeti: Cemil Eyüpoğlu, Osman Eyüpoğlu (Tepecikspor Kulübü idarecisi) 3 maç men: Sezgin Bektaş (Kırşehirspor futbolcusu), Hasan Durmaz (Yimpaş Yozgatspor futbolcusu) 2 maç men: Kürşat Duymuş (Orduspor futbolcusu) 1 maç men: Pieter Gerardus Van Der Lem (Kayserispor antrenörü) 12 bin 500 lira: Bucaspor 10 bin lira: Bursaspor, Trabzonspor 8 bin lira: Tokatspor, 72 Batmanspor 7 bin 500 lira: Sivasspor 5 bin lira: Galatasaray 2 bin 500 lira: Karşıyaka, Samsunspor Bin 800 lira: Ofspor Bin 50 lira: İnegölspor Bin lira: Malatyaspor, Tepecikspor, Anadolu Üsküdar 1908, Ispartaspor