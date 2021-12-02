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Spor

PFDK kararları açıklandı: İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası

02 Aralık 2021 22:40

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Göztepe müsabakasında rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında İrfan Can ile Atakan Rıdvan Çankaya arasında tartışma yaşanmıştı. TFF Hukuk Müşavirliği, İrfan Can Kahveci'yi bu müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.

İrfan Can KahveciFenerbahçePFDK
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