PFDK kararları açıklandı

İSTANBUL / DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı bir çok kulübe para cezası verdi.

Kararlar şöyle;

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.\'nin, 17.12.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - OSMANLISPOR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON DOĞU ÜST 415,416 MARATON DOĞU ALT 115,116, KUZEY KALE ARKASI ÜST 408,409 KUZEY KALE ARKASI ALT 108,109 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.\'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 17.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.\'nin, 17.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 18.12.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 16.12.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, dış saha forma setini yanında bulundurmayarak yedek forma seti ile sahaya çıkmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.\'nin, 18.12.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.\'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, 18.12.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- SAMSUNSPOR Kulübünün, 17.12.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT 114 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübünün, 17.12.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.\'nin, 16.12.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.- CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI DAĞ C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- ÜMRANİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü MEHMET İPEK\'in, 16.12.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 17.12.2017 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR GÜNEY KALE ARKASI A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

13- GAZİANTEPSPOR Kulübü sporcusu ZEKİ SİNANOĞLU\'nun, 16.12.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 17.12.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI A, MARATON A,B,C,D,E,F bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ELAZIĞSPOR Kulübü başkanı SEDAT KARATAŞ\'ın, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü YALÇIN KOŞUKAVAK\'ın, 18.12.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.