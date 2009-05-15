PFDK kararları açıklandı

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kocaelispor'a 70 bin, Trabzonspor'a da 50 bin TL para cezası verdi.



Kurul, bugün yaptığı toplantıda, 9 Mayıs'ta oynanan Kocaelispor-Trabzonspor lig maçında, taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 40 bin TL ceza verdiği Kocaelispor'a, ayrıca yine taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 30 bin TL ceza uyguladı. Kocaelispor, böylece toplam 70 bin TL para cezası aldı.



Aynı karşılaşmada Trabzonspor'a da taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 50 bin TL para cezası verildi.



Belediye Vanspor'a ağır ceza



Bu arada, TFF 2. Lig Yükselme Grubu'nda Belediye Vanspor ile Eyüpspor takımları arasında oynanan maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Belediye Vanspor'a ağır ceza verildi.



PFDK, olaylar nedeniyle ev sahibi takıma, 3 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezasının yanı sıra 2 maç da kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi. Kurul, tarafsız sahada seyircisiz oynama cezasının öncelikli uygulanmasını da kararlaştırdı.



PFDK'nın verdiği öteki cezalar şöyle:



3 maç: Salih Özbir (Küçükköyspor)



2 maç: Bekir Hazar (Alibeyköyspor), Ender Alkan (Zeytinburnuspor), Serkan Aşıroğlu (Kırşehirspor Kulübü masörü)



1 maç: Andaç Gürkan Kocabıyık (Pendikspor antrenörü), Tarık Yurttaş (Kırşehirspor teknik direktörü)



45 gün hak mahrumiyeti: Kader Köstereli (Mustafakemalpaşaspor Kulübü görevlisi)



30 gün hak mahrumiyeti: Ümit Kurşun (Mustafakemalpaşasporlu yönetici)



15 gün hak mahrumiyeti: Kadir Sinan Yeşil (Küçükköyspor Kulübü başkanı), Deniz Korkmaz (Mustafakemalpaşaspor Kulübü görevlisi)



21.000 TL: Göztepe, Bandırmaspor



20.000 TL: Pendikspor



15.000 TL: Ankaragücü, Antalyaspor



10.000 TL: Diyarbakırspor, Belediye Vanspor



5.200 TL: Küçükköyspor



5.000 TL: Sivasspor, Bursaspor, Kartalspor, Kadir Sinan Yeşil (Küçükköyspor Kulübü başkanı), Ümit Kurşun (Mustafakemalpaşasporlu yönetici)



4.200 TL: Mustafakemalpaşaspor



4.000 TL: Samsunspor



3.000 TL: Çorumspor, İnegölspor



2.800 TL: GASKİ Spor



2.500 TL: Kasımpaşa



2.400 TL: Şanlıurfaspor



2.000 TL: Kırşehirspor, Adıyamanspor



1.500 TL: Gebzespor, Kahramanmaraşspor, Nazilli Belediyespor, Balıkesirspor



1.200 TL: Yıldırım Bosnaspor



1.000 TL: Hatayspor, Kilis Belediyespor

