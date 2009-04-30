PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Lig takımlarından Eskişehirspor'a 80 bin, Kayserispor'a 50 bin lira, Bank Asya 1. Lig takımlarından Malatyaspor'a ise 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.



Kurulun bugün yaptığı toplantıda, Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle Eskişehirspor'a 80 bin, Konyaspor maçında zorunlu kriterlere uygun genç oyunculara kadrosunda yer vermemesinden dolayı da Kayserispor'a 50 bin lira para cezası verildi.



Kurul ayrıca, 26 Nisan'daki Malatyaspor-Kayseri Erciyesspor maçında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Malatyaspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası uyguladı.



PFDK'nın verdiği öteki cezalar şöyle:



4 Maç: Şakir Erhan Şahinkaya (Malatyaspor Kaleci Antrenörü), Bahattin Güneş (Adıyamanspor Teknik Direktörü), Mehmet Kaya (Erzincanspor Teknik Direktörü)



3 Maç: Seyfettin Serkan Akın (Pendikspor), Fahrettin Sayhan (Bozüyükspor Antrenörü), Selman Çiçek (Eskişehirspor PAF)



2 Maç: Burak Akdiş ve Süleyman Görgün (Kardemir Karabükspor), Umut Eskiköy (Pendikspor), Gökhan Demir (Beylerbeyi), Zafer Turan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Antrenörü), Namık Altunsoy (Tokatspor Teknik Direktörü), Ömer Karancı (Beşiktaş PAF)



1 Maç: Tolgahan Acar (Adanaspor), Mahmut Çelik (Küçükköyspor Kulübü Doktoru)



35 Gün Hak Mahrumiyeti: Selahattin Gönül (Diyarbakırspor yöneticisi)



30 Gün Hak Mahrumiyeti: Şaban Ali Orakçı (Eskişehirspor yöneticisi), Bekir Çınar (Adana Demirspor Kulübü Başkanı), Bülent Karakuş (Küçükköyspor yöneticisi)



21 Gün Hak Mahrumiyeti: Ertan Aydar (Ceyhanspor yöneticisi)



30 Bin Lira: Adana Demirspor



20 Bin Lira: Trabzonspor



16 Bin Lira: Erzincanspor



15 Bin Lira: Küçükköyspor



10 Bin Lira: Selahattin Gönül (Diyarbakırspor yöneticisi)



9 Bin 750 Lira: Adanaspor



9 Bin Lira: Kocaelispor



7 Bin 500 Lira: Diyarbakırspor



5 Bin 250 Lira: Kartalspor



5 Bin lira: Sivasspor



4 Bin Lira: Bucaspor



3 Bin 750 Lira: Sakaryaspor, Malatyaspor



2 Bin 500 Lira: Bozüyükspor



2 Bin 400 Lira: Tokatspor, BUGSAŞ Spor, Elazığspor



2 Bin Lira: İstanbulspor, Kırıkkalespor, Balıkesirspor, Keçiörengücü



1600 Lira: Mustafakemalpaşaspor



1500 Lira: Erzurumspor

