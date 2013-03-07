Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. PFDK, Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaray Antrenörü Ümit Davala ile futbolcular Sabri Sarıoğlu ve Gökhan Zan'a, basın toplantısının gereğini yerine getirmedikleri için ihtar verdi

Öte yandan Beşiktaş da 65 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.



PFDK'nın aldığı kararlar şöyle;



1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 03.03.2013 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, toplam 65.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 03.03.2013 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, flaş röportaja katılmasına rağmen röportajın gereğini yerine getirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA'nın, 02.03.2013 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, basın toplantısına katılmasına rağmen basın toplantısının gereğini yerine getirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu SABRİ SARIOĞLU'nun, basın toplantısına katılmasına rağmen basın toplantısının gereğini yerine getirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu GÖKHAN ZAN'ın, basın toplantısına katılmasına rağmen basın toplantısının gereğini yerine getirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- AKHİSAR BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, 02.03.2013 tarihinde oynanan AKHİSAR BLD. GENÇLİK VE SPOR - SANICA BORU ELAZIĞSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSAR BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, akreditasyon sorumlusunun eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AKHİSAR BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübü teknik sorumlusu HAMZA HAMZAOĞLU'nun müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASI VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- GENÇLERBİRLİĞİ SPOR Kulübünün, 01.03.2013 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - İSTANBUL BBSK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 8.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ SPOR Kulübü sporcusu ERMIN ZEC'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- MEDICAL PARK ANTALYASPOR Kulübünün, 03.03.2013 tarihinde oynanan MEDICAL PARK ANTALYASPOR - GAZİANTEPSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- GAZİANTEPSPOR Kulübü kaleci antrenörü BAYRAM KADİR BEKTAŞ'ın, 03.03.2013 tarihinde oynanan MEDICAL PARK ANTALYASPOR - GAZİANTEPSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ve 10.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- ORDUSPOR Kulübünün, 03.03.2013 tarihinde oynanan ORDUSPOR - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, anons sisteminin taraflı kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ORDUSPOR Kulübünün, müsabaka öncesinde izin verilen gösterinin statüye aykırı şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Cezaların birleştirilmesi suretiyle ORDUSPOR Kulübünün, toplam 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- KAYSERİSPOR Kulübünün, 03.03.2013 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - MERSİN İDMAN YURDU Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübü hakkında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Cezaların birleştirilmesi suretiyle KAYSERİSPOR Kulübünün, toplam 12.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- MERSİN İDMAN YURDU SPOR Kulübünün, 03.03.2013 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - MERSİN İDMAN YURDU Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MERSİN İDMAN YURDU SPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 8.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Cezaların birleştirilmesi suretiyle MERSİN İDMAN YURDU SPOR Kulübünün, toplam 13.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MERSİN İDMAN YURDU SPOR Kulübü sporcusu JUAN EMMANUEL CULIO hakkında, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabaka dışında ayrıca CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



Aynı müsabakada MERSİN İDMAN YURDU SPOR Kulübü masörü KADİR EKİNCİ'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASI VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübü sporcusu ENES KUBAT'ın, 03.03.2013 tarihinde oynanan BUCASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ PTT 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- SAMSUNSPOR Kulübünün, 03.03.2013 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - TORKU KONYASPOR PTT 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, stadyum ışıklarının seyircilerin tahliyesinden önce kapatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 3.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- BAYRAMPAŞA SPOR Kulübünün, 03.03.2013 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA - ALANYASPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- EYÜPSPOR Kulübünün, 03.03.2013 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - TOKATSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- TOKATSPOR Kulübünün, 03.03.2013 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - TOKATSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- FATURAVİZYON KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübünün, 03.03.2013 tarihinde oynanan FATURAVİZYON KAHRAMANMARAŞSPOR - İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FATURAVİZYON KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübü sporcusu FAHRETTİN BIYIKLI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR Kulübünün, 03.03.2013 tarihinde oynanan FATURAVİZYON KAHRAMANMARAŞSPOR - İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- POLATLI BUGSAŞSPOR Kulübünün, 03.03.2013 tarihinde oynanan POLATLI BUGSAŞSPOR - ÜNYESPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- İSTANBULSPOR A.Ş. sporcusu TOLGA YILMAZ'ın, 03.03.2013 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR - İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- SİİRTSPOR Kulübünün, 03.03.2013 tarihinde oynanan SİİRTSPOR - BERGAMA BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 4.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİİRTSPOR Kulübünün, müsabakada yeterli sayıda özel güvenlik bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Cezaların birleştirilmesi suretiyle SİİRTSPOR Kulübünün, toplam 5.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİİRTSPOR Kulübü görevlisi ABDURRAHMAN ÇEKİN'in, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- ORHANGAZİSPOR Kulübünün, 03.03.2013 tarihinde oynanan ORHANGAZİSPOR - KIRIKHANSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 3.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ORHANGAZİSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Cezaların birleştirilmesi suretiyle ORHANGAZİSPOR Kulübünün, toplam 3.900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ORHANGAZİSPOR Kulübü görevlisi TARKAN DEDE'nin, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. masörü HAKAN YAZICI'nın, 03.03.2013 tarihinde oynanan BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. - SİLİVRİSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASI VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- ELAZIĞ BLD.SPOR Kulübü masörü ÖKKEŞ ÜRKER'in, 03.03.2013 tarihinde oynanan ELAZIĞ BLD.SPOR - ERZURUM B.Ş. BLD.SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASI VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- BELEDİYE BİNGÖLSPOR Kulübü teknik sorumlusu NİHAT BALAN'ın, 03.03.2013 tarihinde oynanan ERZİNCAN REFAHİYESPOR - BELEDİYE BİNGÖLSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASI VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- İSKENDERUNSPOR 1967 Kulübü teknik sorumlusu ALİ GÜLMEZ 'in, 03.03.2013 tarihinde oynanan GEBZESPOR - İSKENDERUNSPOR 1967 Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASI VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ve 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- DERİNCE BLD. SPOR Kulübünün, 03.03.2013 tarihinde oynanan MENEMEN BLD. SPOR - DERİNCE BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 1.050.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- ISPARTA EMRESPOR A.Ş.'nin, 03.03.2013 tarihinde oynanan BEYLERBEYİSPOR - ISPARTA EMRESPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- DİYARBAKIRSPOR Kulübünün, 03.03.2013 tarihinde oynanan DİYARBAKIRSPOR - MALTEPESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- KEÇİÖRENGÜCÜ SPOR Kulübü hakkında, 03.03.2013 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ - YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



30- ÇORUM BLD. SPOR Kulübünün, 03.03.2013 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - ÇORUM BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 1.050.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



31- MARDİNSPOR Kulübünün, 03.03.2013 tarihinde oynanan MARDİNSPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



32- GALATASARAY A.Ş. sporcusu SERDAR RAHMAN BİLİK'in, 04.03.2013 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY A.Ş. A2 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



33- SİVASSPOR Kulübü sporcusu ONUR CAN AKAYOĞLU'nun, 01.03.2013 tarihinde oynanan ANKARASPOR A.Ş. - SİVASSPOR A2 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.