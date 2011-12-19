-PFDK Havutçu'nun tedbirini kaldırdı İSTANBUL (A.A) - 19.12.2011 - Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akpınar, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun teknik direktör Tayfur Havutçu'nun federasyondan olan tedbirini kaldırdığını açıkladı. Akpınar, yaptığı açıklamada, futbolda şike iddiaları kapsamında tutuklu bulunan, ancak geçen hafta tahliyesine karar verilen Tayfur Havutçu'nun TFF'den olan tedbirinin avukat Nail Gönenli'nin itirazı sonrası Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 84. maddesi gereğince PFDK tarafından kaldırıldığını dile getirdi. Yönetici Akpınar, PFDK'nın tedbirin kaldırılmasına karar verdiğini belirterek, ''İtirazımızı daha önce yapmıştık. Bu tedbiri TFF'nin hukuk kurulu koymuştu. İdari tedbir kaldırılıyor. Artık Tayfur hocanın önünde çalışması için bir engel yok. Teknik ve sportif faaliyetlerde engelleyici bir şey kalmadı. Her türlü idari görev yapabilir'' dedi. Ahmet Akpınar, yönetici Serdal Adalı ve kulübün protokol müdürü Ahmet Ateş'in tedbiri konusunda da itirazlarını bugün yapacaklarını sözlerine ekledi.