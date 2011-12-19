T24 LogoT24 Logo
Spor

PFDK Havutçu'nun tedbirini kaldırdı İSTANBUL (A.A)

19 Aralık 2011 15:31

-PFDK Havutçu'nun tedbirini kaldırdı İSTANBUL (A.A) - 19.12.2011 - Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akpınar, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun teknik direktör Tayfur Havutçu'nun federasyondan olan tedbirini kaldırdığını açıkladı. Akpınar, yaptığı açıklamada, futbolda şike iddiaları kapsamında tutuklu bulunan, ancak geçen hafta tahliyesine karar verilen Tayfur Havutçu'nun TFF'den olan tedbirinin avukat Nail Gönenli'nin itirazı sonrası Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 84. maddesi gereğince PFDK tarafından kaldırıldığını dile getirdi. Yönetici Akpınar, PFDK'nın tedbirin kaldırılmasına karar verdiğini belirterek, ''İtirazımızı daha önce yapmıştık. Bu tedbiri TFF'nin hukuk kurulu koymuştu. İdari tedbir kaldırılıyor. Artık Tayfur hocanın önünde çalışması için bir engel yok. Teknik ve sportif faaliyetlerde engelleyici bir şey kalmadı. Her türlü idari görev yapabilir'' dedi. Ahmet Akpınar, yönetici Serdal Adalı ve kulübün protokol müdürü Ahmet Ateş'in tedbiri konusunda da itirazlarını bugün yapacaklarını sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24