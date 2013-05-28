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Spor

PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor'a 95 bin, Fenerbahçe'ye 65 bin TL ceza verdi

28 Mayıs 2013 21:13

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezaları verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda almış olduğu kararlar şöyle:

"1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 22.05.2013 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin Türkiye Kupası kategorisinde içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Cezaların birleştirilmesi suretiyle FENERBAHÇE A.Ş.'nin, toplam 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 22.05.2013 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle TRABZONSPOR A.Ş.'nin, toplam 95.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 23.05.2013 tarihinde oynanan MANİSASPOR - ADANA DEMİRSPOR PTT 1. Lig Play-off müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BUCASPOR Kulübünün, 23.05.2013 tarihinde oynanan BUCASPOR - TORKU KONYASPOR PTT 1. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BUCASPOR Kulübünün, anons sisteminin taraflı kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Cezaların birleştirilmesi suretiyle BUCASPOR Kulübünün, toplam 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TORKU KONYASPOR Kulübünün, 23.05.2013 tarihinde oynanan BUCASPOR - TORKU KONYASPOR PTT 1. Lig Play-off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BAYRAMPAŞA SPOR Kulübünün, 23.05.2013 tarihinde oynanan NAZİLLİ BLD. SPOR – BAYRAMPAŞA Spor Toto 2. Lig Play-off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

 

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