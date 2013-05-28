PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezaları verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda almış olduğu kararlar şöyle:

"1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 22.05.2013 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin Türkiye Kupası kategorisinde içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle FENERBAHÇE A.Ş.'nin, toplam 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 22.05.2013 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle TRABZONSPOR A.Ş.'nin, toplam 95.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 23.05.2013 tarihinde oynanan MANİSASPOR - ADANA DEMİRSPOR PTT 1. Lig Play-off müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BUCASPOR Kulübünün, 23.05.2013 tarihinde oynanan BUCASPOR - TORKU KONYASPOR PTT 1. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BUCASPOR Kulübünün, anons sisteminin taraflı kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle BUCASPOR Kulübünün, toplam 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TORKU KONYASPOR Kulübünün, 23.05.2013 tarihinde oynanan BUCASPOR - TORKU KONYASPOR PTT 1. Lig Play-off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BAYRAMPAŞA SPOR Kulübünün, 23.05.2013 tarihinde oynanan NAZİLLİ BLD. SPOR – BAYRAMPAŞA Spor Toto 2. Lig Play-off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."