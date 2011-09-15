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Spor

PFDK FB'nin talebini kabul etmedi İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2011 23:14

-PFDK FB'nin talebini kabul etmedi İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasıyla ilgili olarak kaldırılması ya da rakip sahada seyircisiz oynama cezası şeklinde değiştirilmesi yönündeki yargılamanın iadesi talebinin de koşullar oluşmadığından reddetti. PFDK'nın bugün gerçekleştirilen toplantısı sonrası yapılan açıklamada, Manisaspor-Trabzonspor maçında, Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz'a, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası verildiği duyuruldu. Trabzonspor'a, Manisaspor maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle de 20 bin TL para cezası verildi. Fenerbahçe-Orduspor karşılaşmasında zaman çizelgesine uyulmadığı gerekçesiyle Fenerbahçe Kulübü'ne 30 bin TL ceza verildiği aktarılırken, sarı-lacivertli kulübün 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasıyla ilgili olarak kaldırılması ya da rakip sahada seyircisiz oynama cezası şeklinde değiştirilmesi yönündeki yargılamanın iadesi talebinin de koşullar oluşmadığından reddedildiği dile getirildi. Beşiktaş'a, Eskişehirspor maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 bin TL ceza verildi. Ayrıca, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında akreditasyon kartını görünür şekilde takmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası uygulandı. Öte yandan, Manisasporlu futbolcu Isaac Promise, Trabzonspor maçında rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırıldı.

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