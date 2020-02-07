PFDK’dan Amedspor ve futbolcusu Mansur Çalar’a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 2’nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amedspor kaptanı Mansur Çalar’a 7 maç sahalardan men ve 6 bin TL para cezası verirken kulübe ise 20 bin TL para cezası verdi.

PFDK, Cezanın gerekçesi olarak hafta sonu oynanan Amedspor - Hekimoğlu Trabzon maçı sonrası Mansur Çalar'ın, 'rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı'nı ve 'saha olayları'nı gösterdi.

Amedspor kulübü verilen cezalara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sporcumuz Mansur Çalar'ın ihraç sonrası oyundan nizami bir şekilde çıkarken çekilen görüntüleri savunma ekinde federasyona gönderilmesine ve maçta rakip takım taraftarının statta bulunmamasına rağmen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun sporcumuza 'ihraç edildikten sonra rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' gerekçesiyle 1 resmi müsabakadan men ve 3 bin TL para cezası" verilmesini spor kamuoyunun takdirine bırakırken haksız cezalar için de gerekli girişimlerimizi sürdüreceğimizi kamuoyuna bildiririz” denildi.