PFDK'dan Hasan Şaş'a 2 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray yardımcı teknik direktörü Hasan Şaş'a 2 maçtan men ve 13 bin TL para cezası verdi.

PFDK, Şaş'a 2 maçtan men ve 13 bin TL para cezası verdi. Buna göre Şaş, Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde yer alamayacak.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maçta rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle Şaş'a 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verdiği bildirildi.