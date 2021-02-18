PFDK'dan hakeme saldıran Gökhan Çıra'ya tarihi ceza

3. Lig 4. Grup ekibi Bayrampaşaspor'un sahasında Karbel Karaköprü Belediyesi ile oynadığı karşılaşmanın ardından ev sahibi takıma Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza yağdı.

10 Şubat'ta oynanan mücadelede sahaya girip hakem Necati Selçuk Şahin'e saldıran Bayrampaşaspor Asbaşkanı Gökhan Çıra, kırmızı kartla hakem tarafından maçtan ihraç edildi. 10 dakika boyunca sahada kalıp hakeme hakaretler eden Çıra'yı emniyet mensupları zorlukla tribüne çıkardı.

PFDK da bu harekete toplamda 640 gün hak mahrumiyeti ve 79 bin 200 TL para cezası verdi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada verilen cezalar şöyle açıklandı;

“BAYRAMPAŞASPOR A.Ş.'nin, 10.02.2021 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞASPOR A.Ş.-KARBEL KARAKÖPRÜ BLD. SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş.'nin, mensuplarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 200 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik tehditleri nedeniyle 200 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, müsabaka hakemlerine yönelik saldırıları nedeniyle 240 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, tedbire uymama eylemi nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”