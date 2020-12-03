T24 LogoT24 Logo
Spor

PFDK'dan 4 Süper Lig ekibine para cezası

03 Aralık 2020 18:50

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Fenerbahçe, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Fraport TAV Antalyaspor'a para cezası verdi.

ETİKETLER

pfdksüper lig
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24