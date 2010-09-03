-PFDK CEZALARI İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), liglerde geride kalan haftayla ilgili verilen ceza kararlarını belirlerken, Mardan Stadı'nda yaşanan jeneratör arızası Medical Park Antalyaspor'a pahalıya patladı. PFDK toplantısının ardından yapılan açıklamada, Trabzonspor'la yaptığı maçta yaşanan jeneratör arızası nedeniyle yaşanan duraklamalarla gündeme gelen Medical Park Antalyaspor, ilgili düzenlemelere aykırı nitelikte jeneratör çalıştırılması ve bu nedenle meydana gelen arızanın maçın uzun süre durmasına sebep olmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30 bin TL para cezasına çaptırıldı. Diğer yandan, Gaziantepsporlu futbolcu Murat Ceylan, Konyaspor maçında rakip oyuncuya yaptığı hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı. PFDK'nın bugünkü toplantısında alınan diğer ceza kararları şöyle: 4 Maç: Kerim Tanrıverdi (Giresunspor). 3 Maç: Aşkın Çift (Tokatspor). 2 Maç: İshak Özbey (Alanyaspor), Kemal Samet Özen (Adanademirspor). 10 Bin TL: Eskişehirspor, Giresunspor. 8 bin 500 TL: Gebzespor. 7 bin 500 TL: Konyaspor. 5 bin TL: Galatasaray, Sivasspor, Gaziantepspor, Diyarbakırspor. 3 bin 500 TL: Belediye Vanspor. 3 bin TL: Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Adanaspor. 2 bin 500 TL: Samsunspor, Yeni Malatyaspor. 2 bin TL: İskenderun Demirçelikspor, Ofspor. Bin 500 TL: Sarıyer, Çorumspor, Göztepe, Beypazarı Şekerspor, Dardanelspor, Pendikspor. İhtar: Fenerbahçe, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Kardemir Karabükspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bucaspor, Ankaragücü, Mersin İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Altay, Güngören Belediyespor, Akhisar Belediyesi Gençlikspor, Mardinspor, Yeni Malatyaspor, Gebzespor, Fethiyespor, Türk Telekomspor, Pendikspor.