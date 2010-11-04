-PFDK CEZA YAĞDIRDI İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), aralarında Fenerbahçe, Bursaspor ve Galatasaray'ın da bulunduğu birçok kulübe para cezası verdi. PFDK'nın bugünkü toplantısında alınan ceza kararları şöyle: 30 gün hak mahrumiyeti ve 4 bin lira: Rıza Açıkgöz (Malatyaspor Kulübü yöneticisi), Hüseyin Yazıcı (Kastamonuspor Kulübü yöneticisi) 4 maç men: Cem Çetin (Yeni Malatyaspor futbolcusu), Mahmut Işık (Diyarbakır Kayapınar Belediyespor antrenörü), Mehmet Zeki Yakut (Diyarbakır Kayapınar Belediyespor görevlisi), Adem Şahin (Kastamonuspor futbolcusu) 3 maç men: Kadir Deliömeroğlu (Alanyaspor futbolcusu), Erdi Zengin (Ankara Demirspor futbolcusu), Mert Güneş (Malatyaspor futbolcusu), Kerim Taşçı (Malatyaspor antrenörü), Abidin Fikirli (Kastamonuspor futbolcusu) 2 maç men: Mehmet Kaplan (Malatyaspor Teknik Direktörü), Kasım Baş (Ispartaspor futbolcusu), Ali Kuçik (Beşiktaş A2 Takımı futbolcusu), Muhmammet Ali Yenilmez (Gaziantepspor A2 Takımı futbolcusu) 1 maç men: Erkan Çakır (Kırşehirspor Antrenörü), Talat Akça (Malatyaspor futbolcusu), Mehmet Çolak (Mersin İdmanyurdu A2 Takımı futbolcusu) 27 bin 800 lira: Mersin İdmanyurdu 10 bin lira: Fenerbahçe, Bursaspor 5 bin 900 Lira: Malatyaspor 5 bin 100 Lira: Adıyamanspor 5 bin lira: Galatasaray, Diyarbakırspor, Yeni Malatyaspor 2 bin 500 lira: Karşıyaka 2 bin lira: Kasımpaşa, Güngören Belediyespor, Kırklarelispor, Siirtspor Bin 800 lira: Körfezspor Bin 500 lira: Kocaelispor, İskenderun Demirçelikspor, Akçaabat Sebatspor, Göztepe, Hatayspor Bin lira: Bayrampaşaspor 900 lira: Anadolu Üsküdar 1908, Pazarspor