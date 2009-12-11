PFDK ceza yağdırdı

T24 - PFDK, Eskişehirspor maçından sonra TFF'nin saygınlığını zedeleyen beyanlarda bulunması suretiyle sportmenliğe aykırı hareketlerde bulunan Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurul ayrıca Galatasaray Kulübü'nü 50 bin TL, futbolcu Mustafa Sarp'ı da 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırıldı.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

1-Fenerbahçe Spor Kulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan ESKİŞEHİR - FENERBAHÇE Turkcell Süper Lig futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahce Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım'ın, müsabakadan sonra TFF'nin saygınlığını zedeleyen beyanlarda bulunması suretiyle sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı takdiren 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

2-Galatasaray A.Ş.'nin, 06.12.2009 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR Turkcell Süper Lig futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GalatasarayA.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 40.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş.'nin, basın toplantısına futbolcu katılımını sağlayamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle Galatasaray A.Ş.'nin toplam 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş. sporcusu Emre Aşık'ın, statüye aykırı şekilde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş. sporcusu Mustafa Sarp'ın, müsabakadan sonra sportmenliğe aykırı beyanatta bulunmasından dolayı takdiren bir resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

3-Kasımpaşaspor Kulübü idarecisi Süha Sidal'ın, 05.12.2009 tarihinde oynanan KASIMPAŞASPOR - SİVASSPOR Turkcell Süper Lig futbol müsabakasında, müsabakadan sonra TFF'nin saygınlığını zedeleyen beyanlarda bulunması suretiyle sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı takdiren 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

4-SivassporKulübü sporcusu İbrahim Dağaşan'ın, 05.12.2009 tarihinde oynanan KASIMPAŞASPOR - SİVASSPOR Turkcell Süper Lig futbol müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının çift sarı kart görmesi sebebiyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

5-Kayserispor Kulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - BURSASPOR Turkcell Süper Lig futbol müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 10.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6-Bursaspor Kulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - BURSASPOR Turkcell Süper Lig futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7-MKE Ankaragücüspor Kulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ Turkcell Süper Lig futbol müsabakasında, basın toplantısına futbolcu katılımını sağlayamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8-Giresunspor Kulübü teknik sorumlusu Levent Eriş'in, 06.12.2009 tarihinde oynanan DARDANELSPOR A.Ş. - GİRESUNSPOR Bank Asya 1. Lig futbol müsabakasında, statüye aykırı şekilde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

9-Kartalspor Kulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan KARTALSPOR - ADANASPOR A.Ş. Bank Asya 1. Lig futbol müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 4.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kartalspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle Kartalspor Kulübünün, toplam 9.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

10-Samsunspor Kulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan KONYASPOR - SAMSUNSPOR Bank Asya 1. Lig futbol müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 4.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Samsunspor Kulübü idarecisi İ. Erkut Tutu'nun, statüye aykırı şekilde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

11-Mersin İdman Yurduspor Kulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MERSİN İDMAN YURDUSPOR Bank Asya 1. Lig futbol müsabakasında, basın toplantısına futbolcu katılımını sağlayamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

12-Zeytinburnuspor Kulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan ZEYTİNBURNUSPOR - BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. 2.Lig 1. grup futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 10.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Zeytinburnuspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Zeytinburnuspor Kulübünün, stadyumda itfaiye bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle Zeytinburnuspor Kulübünün, toplam 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

13-Beykozspor 1908 A.Ş.'nin, 06.12.2009 tarihinde oynanan ZEYTİNBURNUSPOR - BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. 2.Lig 1. grup futbol müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 2.800.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beykozspor 1908 A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle Beykozspor 1908 A.Ş.'nin, toplam 4.300.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

14-Bozüyükspor Kulübü antrenörü Özgür Soytekin'in, 06.12.2009 tarihinde oynanan GEBZESPOR - BOZÜYÜKSPOR 2.Lig 1. grup futbol müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına,

15-Körfez BLD. Spor Kulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan KÖRFEZ BLD.SPOR - SAKARYASPOR A.Ş. 2.Lig 1. grup futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

16-Tepecikspor A.Ş.'nin, 06.12.2009 tarihinde oynanan TEPECİKSPOR A.Ş. - EYÜPSPOR 2.Lig 2. grup futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tepecikspor A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 10.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle Tepecikspor A.Ş.'nin, toplam 12.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

17-Sarıyerspor Kulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. - SARIYERSPOR 2.Lig 2. grup futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

18-Göztepe A.Ş.'nin, 05.12.2009 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - AKHİSAR BLD.SPOR 2.Lig 2. grup futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 40.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle Göztepe A.Ş.'nin toplam, 41.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe A.Ş. sporcusu Emrah Kiraz'ın, rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe A.Ş. sporcusu Şadi Çolakın, rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle takdiren 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe A.Ş. teknik sorumlusu Erol Azgın'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan soyunma odasına ve yedek kulübesine girme yasağı cezası ile cezalandırılmasına,

19-Akhisar BLD.SPOR Kulübü sporcusu Gürkan Erken'in, , 05.12.2009 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - AKHİSAR BLD.SPOR 2.Lig 2. grup futbol müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ile cezalandırılmasına,

20-Bugsaşspor Kulübü kaleci antrenörü Kazım Konakın, 06.12.2009 tarihinde oynanan BUGSAŞSPOR - ÇANKIRI BLD.SPOR 2. Lig 3. Grup futbol müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan soyunma odasına ve yedek kulübesine girme yasağı cezası ile cezalandırılmasına,

21-Erzurumspor Kulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR - TOKATSPOR 2.Lig 3. grup futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

22-Karsspor Kulübü'nün, 06.12.2009 tarihinde oynanan KARSSPOR - ETİMESGUT ŞEKERSPOR A.Ş. 2. Lig 3. Grup futbol müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 3.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına,

23-Şanlıurfaspor Kulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR 2. Lig 4. Grup futbol müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 2.000.-TL para cezasıile cezalandırılmasına,

24-Alibeyköyspor Kulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan ALİBEYKÖYSPOR - GAZİOSMANPAŞASPOR 3.Lig 1. grup futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1.500.- TL para cezası ile cezalandırılmasına,

25-KüçükköysporKulübünün, 05.12.2009 tarihinde oynanan KÜÇÜKKÖYSPOR - BAYRAMPAŞASPOR 3. Lig 1. Grup futbol müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eylemi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Küçükköyspor Kulübünün, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Küçükköyspor Kulübünün, stadyumda itfaiye bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Küçükköyspor Kulübünün, stadyumda özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle Küçükköyspor Kulübünün, toplam 14.000.-TL para cezasıile cezalandırılmasına,

26-Muğlaspor Kulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan MUĞLASPOR - NAZİLLİ BLD.SPOR 3.Lig 2. grup futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 5.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Muğlaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle Muğlaspor Kulübünün toplam 6.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

27-Ispartaspor Kulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan ISPARTASPOR - TORBALISPOR 3.Lig 2. grup futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

28-Gölcükspor Kulübü teknik sorumlusu Remzi Demirer'in, 05.12.2009 tarihinde oynanan İSTANBUL KARTAL BLD.SPOR - GÖLCÜKSPOR 3.Lig 3. grup futbol müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına,

29-Orhangazispor Kulübü idarecisi FATİH YÜCE'nin, 06.12.2009 tarihinde oynanan ORHANGAZİSPOR - DÜZCESPOR 3. Lig 3. Grup futbol müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 30 gün hak mahrumiyeti cezası ve 5.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

30-Ankara Demirspor Kulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR - MALTEPESPOR 3. Lig 3. grup futbol müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 1.400.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

31-Anadolu Üsküdar 1908 SPOR Kulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR - MKE KIRIKKALESPOR 3. Lig 3. Grup futbol müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 1.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Anadolu Üsküdar 1908 SPOR Kulübünün, stadyumda itfaiye bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle Anadolu Üsküdar 1908 SPOR Kulübünün, toplam 2.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına,

32-Belediye Bingöl Spor Kulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan BELEDİYE BİNGÖLSPOR - 72 BATMANSPOR 3. Lig 5. Grup futbol müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 1.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Belediye Bingöl SporKulübünün, stadyum krokisinin müsabaka temsilcisine verilmemesinden dolayı takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

33-Kırıkhanspor Kulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR - HATAYSPOR 3.Lig 5. grup futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kırıkhanspor Kulübü sporcusu Savaş Erişen'in, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men cezasıile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kırıkhanspor Kulübü sporcusu Armağan Öztürk'ün, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

34-HataysporKulübünün, 06.12.2009 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR - HATAYSPOR 3.Lig 5. grup futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

35-Şanlıurfa BLD. SPOR Kulübü sporcusu MEHMET NURİ KABUL'un, 06.12.2009 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR - ŞANLIURFA BLD. SPOR 3.Lig 5. grup futbol müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle takdiren 3 Resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

36-Saha Komiseri Reşat Gürsever'in, 06.12.2009 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR - ŞANLIURFA BLD. SPOR 3.Lig 5. grup futbol müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Saha Komiseri Levent Sevinç'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.